Оккупанты обстреляли Запорожскую область, повреждена линия электросетей

Армия страны-агрессора РФ ночью 14 ноября нанесла ракетный удар по одному из сел Запорожской области, в результате чего повреждена линия электросетей.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг продолжает коварные атаки на свободные земли Запорожья. Этой ночью российские изверги попали ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания повреждена линия электросетей", - отметил он.

По его словам, другие разрушения отсутствуют, люди не пострадали.

Напомним, оккупанты ночью 13 ноября обстреляли село в Запорожской области.