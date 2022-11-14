- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Ночью 14 ноября оккупанты обстреливали Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Били по Марганецкой и Красногригоревской громадах. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
По его словам, в Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. 45 тысяч семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают – чинят линию, чтобы запустить станцию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, российские снаряды повредили здания и автомобили.
Напомним, в ночь на 13 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.