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Оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине

Оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Ночью 14 ноября оккупанты обстреливали Никопольский район.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Били по Марганецкой и Красногригоревской громадах. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По его словам, в Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. 45 тысяч семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают – чинят линию, чтобы запустить станцию.

Кроме того, российские снаряды повредили здания и автомобили.

Напомним, в ночь на 13 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.