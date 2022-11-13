Оккупанты обстреляли село в Запорожской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Запорожской области ночными обстрелами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами. В 2 часа ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района", - отметил Старух.

По его словам, повреждена линия электропередач, жилые дома, легковые автомобили.

К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

"Специальные службы до сегодняшнего утра занимались обезвреживанием частей ракеты с кассетным боекомплектом, которая была сбита нашими воинами и упала в одном из районов Запорожья. Спасибо спасателям и саперам операция прошла удачно, опасные остатки вывезены за пределы жилых кварталов", - добавил Старух.

Напомним, в результате атаки по Запорожью 12 ноября в одном из жилых районов города упали неразорванные кассетные снаряды.

Отметим, армия РФ 10 ноября 71 раз атаковала Запорожскую область. Под вражеский огонь попали 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах.