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Оккупанты обстреляли село в Запорожской области
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Запорожской области ночными обстрелами.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами. В 2 часа ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района", - отметил Старух.
По его словам, повреждена линия электропередач, жилые дома, легковые автомобили.Подписывайтесь на наш Telegram канал
К счастью, жертв среди гражданского населения нет.
"Специальные службы до сегодняшнего утра занимались обезвреживанием частей ракеты с кассетным боекомплектом, которая была сбита нашими воинами и упала в одном из районов Запорожья. Спасибо спасателям и саперам операция прошла удачно, опасные остатки вывезены за пределы жилых кварталов", - добавил Старух.
Напомним, в результате атаки по Запорожью 12 ноября в одном из жилых районов города упали неразорванные кассетные снаряды.
Отметим, армия РФ 10 ноября 71 раз атаковала Запорожскую область. Под вражеский огонь попали 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах.