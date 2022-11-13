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Оккупанты обстреляли Никопольщину: двое раненых и десятки поврежденных домов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 13 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью от вражеского огня в очередной раз страдала Никопольщина. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую общины", - отметил Резниченко.
По его словам, больше всего пострадал Никополь. В ночной город прилетели около 40 смертоносных снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Резниченко сообщил, что в результате вражеских обстрелов ранены две женщины - 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести.
В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.
Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе. Пламя спасатели уже потушили.
От обстрелов пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.
В Марганецкой общине жертв среди гражданского населения нет, но побиты частные дома.
Напомним, 12 ноября захватчики направили на города и села Никопольщины более 50 снарядов.