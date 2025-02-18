ВСУ будут использовать новые БпАКи отечественного производства: чем они особенные

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чем особенные дроны U13 и U15

Дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника.

FPV-дроны U13 и U15 отличаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки.

Также коптеры оборудуются мощными электродвигателями. «Птички» этих комплексов малоуязвимы для враждебных радиоэлектронных средств противодействия и могут применяться при различных метеорологических условиях.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

А недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использование новые беспилотники Zeus и Hades.

Также ВСУ будут использовать беспилотные авиационные комплексы Baton отечественного производства.