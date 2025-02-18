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ВСУ будут использовать новые БпАКи отечественного производства: чем они особенные
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Чем особенные дроны U13 и U15
Дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника.
FPV-дроны U13 и U15 отличаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки.
Также коптеры оборудуются мощными электродвигателями. «Птички» этих комплексов малоуязвимы для враждебных радиоэлектронных средств противодействия и могут применяться при различных метеорологических условиях.
Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.
А недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использование новые беспилотники Zeus и Hades.
Также ВСУ будут использовать беспилотные авиационные комплексы Baton отечественного производства.