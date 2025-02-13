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Новые наземные работы Spextr допущены к использованию в Силах обороны: характеристики
Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях сил обороны Украины наземные роботизированные комплексы Spextr различных модификаций.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Характеристики НРК Spextr
НРК Spextr – универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения различных задач в боевых условиях.
Она способна преодолевать бездорожье и сложный рельеф, а дистанционное управление позволяет минимизировать риски для военных, повышая их безопасность и эффективность.
В зависимости от комплектации и навесного оборудования, НРК выполняют задачи по наблюдению, перевозке боеприпасов, тылового имущества и другие. В отдельной комплектации могут выполнять задания по огневому поражению противника.
Работы Spextr отличаются компактными размерами, что позволяет удобно транспортировать их в кузове микроавтобуса или пикапа. Они снабжены бесшумным электродвигателем, а заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.
Об украинском вооружении
Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.
Отметим, что локализация производства комплектующих является важной составляющей оборонной стратегии Украины. Рынок компонентов активно развивается, обеспечивая производство различных деталей и вооруженных систем.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" отечественного производства. Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.