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Нові наземні роботи Spextr допущено до використання у Силах оборони: характеристики

Нові наземні роботи Spextr допущено до використання у Силах оборони: характеристики
Роботи Spextr відзначаються компактними розмірами.

Оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Характеристики НРК Spextr

НРК Spextr — універсальна безпілотна платформа, створена для виконання різноманітних завдань у бойових умовах.

Вона здатна долати бездоріжжя та складний рельєф, а дистанційне керування дозволяє мінімізувати ризики для військових, підвищуючи їхню безпеку та ефективність.

Залежно від комплектації та навісного устаткування НРК виконують завдання зі спостереження, перевезення боєприпасів, тилового майна та інші. В окремій комплектації можуть виконувати завдання з вогневого ураження противника. 

Роботи Spextr відзначаються компактними розмірами, що дозволяє зручно транспортувати їх у кузові мікроавтобуса або пікапа. Вони оснащені безшумним електродвигуном, а заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Про українське озброєння

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зауважимо, локалізація виробництва комплектуючих є важливою складовою оборонної стратегії України. Ринок компонентів активно розвивається, забезпечуючи виробництво різноманітних деталей та систем для озброєння.

Додамо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" вітчизняного виробництва. Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. 

Автор:
Ольга Опенько