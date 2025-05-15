ГУР презентовало новейшие морские дроны Magura, способные уничтожать вражеские корабли и самолеты

14 мая в Киеве начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы впервые публично представили серию ударных морских дронов Magura.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Главное управление разведки .

Морские дроны Magura ― это новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.

Что было представлено:

знаменитую "киллерку" кораблей черноморского флота РФ Magura V5;

мультифункциональную платформу Magura V6P;

дрон-ракетоноситель Magura V7, впервые в истории уничтоживший вражеский боевой самолет;

модель Magura V7, оснащенная боевым пулеметным модулем.

В ГУР отметили, что в течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura мастера военной разведки в общей сложности поразили 17 морских и воздушных целей России, 15 из которых полностью уничтожили: в частности — два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, крупные корабли ЧФ РФ “Сєргей Котов”, “Ивановєц”, "Цезарь Куников" и другие суда. Нанесенный врагу ущерб оценивается более чем в полмиллиарда долларов.

Впечатляющие характеристики морского дрона Magura V7

По информации военной разведки, максимальный радиус действия дрона Magura V7 – до 800 морских миль. Длина Magura V7 составляет 7,2 метра, ширина – 2,1 метра, высота – 1,5 метра. Материал корпуса – полиэтилен\стеклопластик.

Автономность этого дрона составляет минимум 48 часов (до 7 суток с генератором). Вес пустого Magura V7 составляет 1300 кг, полного – 3400 кг. Его топливный бак имеет емкость 1200 л. Крейсерская скорость этого дрона составляет 23 узла, максимальная скорость при полной нагрузке – не менее 39 узлов.

Этот дрон может выполнять ряд операций, среди которых разведка, уничтожение кораблей, защита судов, спасательные операции, противопожарные мероприятия, наблюдение, патрулирование, уничтожение воздушных целей, противоминные мероприятия, доставка грузов.

Напомним, что Минобороны недавно представило свои цифровые инновации и оборонные технологии на London Defence Conference. В частности, была продемонстрирована боевая система DELTA и искусственный интеллект Avengers, способный обнаруживать 70% вражеской техники на видео только за 2,2 секунды на одну цель.