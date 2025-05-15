ГУР презентувало новітні морські дрони Magura, здатні нищити ворожі кораблі та літаки

14 травня в Києві начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Головне управління розвідки.

Морські дрони Magura ― це новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.

Що було представлено:

знамениту “кілерку” кораблів чорноморського флоту РФ Magura V5;

мультифункціональну платформу Magura V6P;

дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;

модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

У ГУР наголосили, що упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura майстри воєнної розвідки загалом уразили 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили: зокрема ― два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі ЧФ РФ “Сєрґєй Котов”, “Івановєц”, “Цезарь Куніков” та інші судна. Завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.

Вражаючі характеристики морського дрона Magura V7

За інформацією воєнної розвідки, максимальний радіус дії дрона Magura V7 – до 800 морських миль. Довжина Magura V7 становить 7,2 метра, ширина – 2,1 метра, висота – 1,5 метра. Матеріал корпусу – поліетилен\склопластик.

Автономність цього дрона становить мінімум 48 годин (до 7 діб із генератором). Вага порожнього Magura V7 становить 1300 кілограмів, повного – 3400 кілограмів. Його паливний бак має ємність 1200 літрів. Крейсерська швидкість цього дрона становить 23 вузли, максимальна швидкість при повному навантаженні – не менше 39 вузлів.

Цей дрон може виконувати низку операцій, серед яких – розвідка, знищення кораблів, захист суден, рятувальні операції, протипожежні заходи, спостереження, патрулювання, знищення повітряних цілей, протимінні заходи, доставка вантажів.

Нагадаємо, що Міноборони нещодавно представило свої цифрові інновації та оборонні технології на London Defence Conference. Зокрема, було продемонстровано бойову систему DELTA та штучний інтелект Avengers, який здатен виявляти 70% ворожої техніки на відео лише за 2,2 секунди на одну ціль.