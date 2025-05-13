2,2 секунди на виявлення цілі: Міноборони презентувало ШІ-технології для фронту

Міністерство оборони представило свої цифрові інновації та оборонні технології на London Defence Conference. Зокрема, було продемонстровано бойову систему DELTA та штучний інтелект Avengers, який здатен виявляти 70% ворожої техніки на відео лише за 2,2 секунди на одну ціль.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про конференцію

London Defence Conference — найбільша щорічна конференція з питань безпеки у Великій Британії, яку традиційно відкриває прем’єр-міністр країни. Її започаткували у 2022 році після початку повномасштабної агресії Росії проти України, щоб привернути більше уваги до питань оборони та безпеки в умовах зростання глобальних загроз.

Цьогоріч українська делегація також долучилася до кількох панельних дискусій, присвячених викликам для європейської та світової безпеки.

Під час свого виступу на конференції заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко наголосила, що майбутній мир залежатиме від технологічних рішень, і Україна вже має чим поділитися з міжнародною спільнотою.

"Технологічна перевага на полі бою — один із головних чинників сучасної війни. Україна вже довела, що дрони змінюють правила гри навіть з противником, який переважає в живій силі та техніці", — підкреслила вона.

Черногоренко також зауважила, що важливу роль відіграє не лише використання дронів, а ціла екосистема цифрових рішень, яка підтримує їхню ефективність.

"Ми створили систему, де дрони в повітрі, на землі й на морі працюють разом, завдаючи точних ударів у реальному часі. Бойова система DELTA дає нашим воїнам ситуаційну обізнаність і можливість координувати дії за лічені хвилини. Так ми воюємо розумніше", – підсумувала вона.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.

Також Україна почала виробляти артилерійські системи за натівськими стандартамиі подвоїла обсяги виробництва боєприпасів. Також було розпочато комплектацію гібридних систем протиповітряної оборони (ППО), збільшується виробництво дронів і тепловізорів.