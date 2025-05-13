2,2 секунды на обнаружение цели: Минобороны представило ИИ-технологии для фронта

Министерство обороны представило свои цифровые инновации и оборонные технологии в London Defence Conference. В частности, была продемонстрирована боевая система DELTA и искусственный интеллект Avengers, способный обнаруживать 70% вражеской техники на видео только за 2,2 секунды на одну цель.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О конференции

London Defence Conference — крупнейшая ежегодная конференция по безопасности в Великобритании, которую традиционно открывает премьер-министр страны. Ее положили начало в 2022 году после начала полномасштабной агрессии России против Украины, чтобы привлечь больше внимания к вопросам обороны и безопасности в условиях роста глобальных угроз.

В этом году украинская делегация также присоединилась к панельным дискуссиям, посвященным вызовам для европейской и мировой безопасности.

Во время своего выступления на конференции заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко подчеркнула, что будущий мир будет зависеть от технологических решений, и Украине уже есть чем поделиться с международным сообществом.

"Технологическое преимущество на поле боя — один из главных факторов современной войны. Украина уже доказала, что дроны меняют правила игры даже с превосходящим в живой силе и технике противником", — подчеркнула она.

Черногоренко также отметила, что важную роль играет не только использование дронов, а целая экосистема цифровых решений, поддерживающая их эффективность.

"Мы создали систему, где дроны в воздухе, на земле и на море работают вместе, нанося точные удары в реальном времени. Боевая система DELTA дает нашим воинам ситуационную осведомленность и возможность координировать действия за считанные минуты. Так мы воюем умнее", — подытожила она.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Также Украина начала производить артиллерийские системы по натовским стандартам и удвоила объем производства боеприпасов. Также была начата комплектация гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО), увеличивается производство дронов и тепловизоров.