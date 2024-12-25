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Экономика
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Морские дроны СБУ "держат на плаву" украинскую экономику, — эксперт

Морской дрон СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Морские дроны СБУ "держат на плаву" украинскую экономику: благодаря эффективному сдерживанию РФ в Черном море порты за год нарастили объем экспорта на 70%. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт считает, что без морского коридора государство не могло бы экспортировать продукцию через свои порты, что остановило бы много заводов и аграрных производств.

"Украина сама контролирует свой экспорт и импорт и не зависит от других стран. Кроме того, путь, который обеспечивают морские дроны, позволяет транспортировать не только агропродукцию, как это было при существовании "Зернового соглашения" с кремлем, но и другие грузы. Например теперь наше государство может экспортировать рудные грузы, объем которых вырос до 16,7 млн т по сравнению с 3,2 млн т в 2023 году. Могу гарантировать: не было бы морского коридора, в Украине стала бы вся железорудная и металлургическая промышленность",акцентирует Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что морские дроны СБУ кардинально изменили ситуацию на Черном море.

"Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию. Все военные корабли противника находятся под прицелом дронов, а потому не могут остановить работу нашего морского коридора. Отмечу, что благодаря постоянной разработке и совершенствованию новых видов оружия подчиненные Малыша всегда на шаг впереди", — уверен эксперт.

Он отмечает, что как только россияне думают, что приспособились к тактике Службы и морских дронов, следует новый, неожиданный удар, к которому враг не подготовлен.

"В условиях войны проблем у отечественной экономики предостаточно. Высокие риски существенно усложняют как текущую работу, так и стратегическое планирование. Но следует понимать и опасности, которые смогла обойти Украина. Стабильная работа морского коридора, который охраняют морские дроны СБУключевой фактор нашей экономической стабильности",резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что Служба Безопасности Украины впервые поразила морскими дронами вертолеты и самолеты московитов.