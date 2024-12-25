Морские дроны СБУ "держат на плаву" украинскую экономику, — эксперт

Морские дроны СБУ "держат на плаву" украинскую экономику: благодаря эффективному сдерживанию РФ в Черном море порты за год нарастили объем экспорта на 70%. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт считает, что без морского коридора государство не могло бы экспортировать продукцию через свои порты, что остановило бы много заводов и аграрных производств.

"Украина сама контролирует свой экспорт и импорт и не зависит от других стран. Кроме того, путь, который обеспечивают морские дроны, позволяет транспортировать не только агропродукцию, как это было при существовании "Зернового соглашения" с кремлем, но и другие грузы. Например теперь наше государство может экспортировать рудные грузы, объем которых вырос до 16,7 млн т по сравнению с 3,2 млн т в 2023 году. Могу гарантировать: не было бы морского коридора, в Украине стала бы вся железорудная и металлургическая промышленность", — акцентирует Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что морские дроны СБУ кардинально изменили ситуацию на Черном море.

"Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию. Все военные корабли противника находятся под прицелом дронов, а потому не могут остановить работу нашего морского коридора. Отмечу, что благодаря постоянной разработке и совершенствованию новых видов оружия подчиненные Малыша всегда на шаг впереди", — уверен эксперт.

Он отмечает, что как только россияне думают, что приспособились к тактике Службы и морских дронов, следует новый, неожиданный удар, к которому враг не подготовлен.

"В условиях войны проблем у отечественной экономики предостаточно. Высокие риски существенно усложняют как текущую работу, так и стратегическое планирование. Но следует понимать и опасности, которые смогла обойти Украина. Стабильная работа морского коридора, который охраняют морские дроны СБУ — ключевой фактор нашей экономической стабильности", — резюмирует Голобуцкий.