Fox News выдал работу украинских дронов-перехватчиков за успехи американцев на Ближнем Востоке (ВИДЕО)

Американский телеканал Fox News, рассказывая об успехах армии США во время операции в Иране и борьбе с дронами, использовал видео украинского производителя дронов-перехватчиков "ДикиШершни", в котором украинские дроны-перехватчики Sting сбивают российские БпЛа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания "Дики Шершни".

Fox News использовал видео работы украинского дрона-перехватчика

Во время эфира Fox News журналист и эксперт обсуждают войну США против Ирана и использование искусственного интеллекта в современных американских дронах.

Hi @FoxNews — small clarification.



We appreciate that international media such as FOX News highlight the effective work of interceptor drones. The footage shown in this segment features STING — a Ukrainian interceptor drone developed by engineers at Wild Hornets and used by… pic.twitter.com/cOEsIeYnJm — Wild Hornets (@wilendhornets) March 5, 2026

При этом видеоряд содержал изображение работы дронов "Диких Шершней" - об этом свидетельствовал даже логотип Wild Hornets ("Дикие Шершни" на английском) - хотя в подписи эфира речь шла о "высокотехнологичном арсенале США".

В украинской компании говорят, что "ценят, что международные СМИ, такие как Fox News, освещают эффективную работу беспилотников-перехватчиков".

Так, в видео показали украинский беспилотник-перехватчик Sting, который разработан для противодействия беспилотникам-камикадзе типа Shahed, Герань, Ланцет, а также разведывательным дронам. Sting разработали инженеры "Диких Шершней".

"Этот результат является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами "Диких шершней" вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены. Мы также глубоко ценим всю поддержку, которую получаем, и очень благодарны людям за доверие к нашей работе", - отметили в компании.

Украина может помочь США с защитой от "шахедов" на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки обратились в Украину с запросом о поддержке в противодействии атакам "шахедов" в регионе Ближнего Востока.

По словам президента, Украина может предоставить необходимые средства и направить специалистов.

Напомним, ранее Financial Times сообщало, что США и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры. о покупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских "шахедов"

С тех пор, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, государства Персидского залива использовали для защиты от атак иранских беспилотников ракеты к Patriot. Но их запасы уже сокращаются, и ближневосточные страны хотят получить новые системы защиты, которые будут дешевле ракет Patriot.

Поскольку один Shahed стоит 30 тысяч долларов, тогда как ракеты-перехватчики, например PAC-3, используемые в системе Patriot, стоят более 13,5 миллиона долларов каждая.