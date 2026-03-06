Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Fox News выдал работу украинских дронов-перехватчиков за успехи американцев на Ближнем Востоке (ВИДЕО)

дрон-перехватчик Sting
Дроны-перехватчик Sting. Фото: Милитарный

Американский телеканал Fox News, рассказывая об успехах армии США во время операции в Иране и борьбе с дронами, использовал видео украинского производителя дронов-перехватчиков "ДикиШершни", в котором украинские дроны-перехватчики Sting сбивают российские БпЛа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания "Дики Шершни".

Fox News использовал видео работы украинского дрона-перехватчика

Во время эфира Fox News журналист и эксперт обсуждают войну США против Ирана и использование искусственного интеллекта в современных американских дронах.

При этом видеоряд содержал изображение работы дронов "Диких Шершней" - об этом свидетельствовал даже логотип Wild Hornets ("Дикие Шершни" на английском) - хотя в подписи эфира речь шла о "высокотехнологичном арсенале США".

В украинской компании говорят, что "ценят, что международные СМИ, такие как Fox News, освещают эффективную работу беспилотников-перехватчиков".

Так, в видео показали украинский беспилотник-перехватчик Sting, который разработан для противодействия беспилотникам-камикадзе типа Shahed, Герань, Ланцет, а также разведывательным дронам. Sting разработали инженеры "Диких Шершней".

"Этот результат является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами "Диких шершней" вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены. Мы также глубоко ценим всю поддержку, которую получаем, и очень благодарны людям за доверие к нашей работе", - отметили в компании.

Украина может помочь США с защитой от "шахедов" на Ближнем Востоке  

Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки обратились в Украину с запросом о поддержке в противодействии атакам "шахедов" в регионе Ближнего Востока.

По словам президента, Украина может предоставить необходимые средства и направить специалистов.

Напомним, ранее Financial Times сообщало, что США и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры.   о покупке украинских дронов-перехватчиков   для защиты от иранских "шахедов"

С тех пор, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, государства Персидского залива использовали для защиты от атак иранских беспилотников ракеты к Patriot. Но их запасы уже сокращаются, и ближневосточные страны хотят получить новые системы защиты, которые будут дешевле ракет Patriot.

Поскольку один Shahed стоит 30 тысяч долларов, тогда как ракеты-перехватчики, например PAC-3, используемые в системе Patriot, стоят более 13,5 миллиона долларов каждая.

Автор:
Светлана Манько