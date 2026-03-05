Украина может помочь США с защитой от "шахедов" на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки обратились в Украину с запросом о поддержке в противодействии атакам "шахедов" в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

По словам президента, Украина может предоставить необходимые средства и направить специалистов.

"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить необходимую безопасность", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина готова помогать партнерам, поддерживающим безопасность страны.

"Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Financial Times сообщало, что США и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских "шахедов".

С тех пор, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, государства Персидского залива использовали для защиты от атак иранских беспилотников ракеты к Patriot. Но их запасы уже сокращаются, и ближневосточные страны хотят получить новые системы защиты, которые будут дешевле ракет Patriot.

Поскольку один Shahed стоит 30 тысяч долларов, тогда как ракеты-перехватчики, например PAC-3, используемые в системе Patriot, стоят более 13,5 миллиона долларов каждая.

Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что общался с эмиром Катара и президентом ОАЭ по использованию украинских технологий противодействия дронам. Он сказал, что "любое такое сотрудничество, направленное на защиту наших партнеров, возможно только без ослабления наших собственных оборонных возможностей".

Киев обеспокоен своими запасами средств борьбы с дронами, но рассчитывает, что если страны Ближнего Востока будут использовать украинские перехватчики вместо Patriot, то больше этих ракет останется Украине для сбивания российской баллистики.

Также Зеленский говорил, что Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты Patriot.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что планирует привлечь украинских экспертов, чтобы помочь странам Ближнего Востока сбивать иранские дроны.

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".