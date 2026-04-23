Drone Deal із Близьким Сходом: Україна підписала масштабні угоди щодо безпілотників

Україна уклала три стратегічні безпекові документи з країнами Близького Сходу — Саудівською Аравією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Так звані Drone Deal спрямовані на розвиток технологій безпілотників та систем їх перехоплення.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, реалізація домовленостей відбуватиметься через серію контрактів як із державними підприємствами, так і з приватним сектором України.

Спільне виробництво та економічна ефективність

Головний акцент угод зроблено на створенні доступних засобів захисту. Зеленський підкреслив, що використання дешевих дронів-перехоплювачів є значно вигіднішим, ніж застосування вартісних ракет протиповітряної оборони.

Ключові тези домовленостей:

Вартість перехоплення: знищення ворожого дрона (вартістю 80–130 тис. доларів) за допомогою перехоплювача за 10 тис. доларів замість ракети за 3–4 млн доларів.

Експорт досвіду: Україна пропонує партнерам не лише техніку, а й бойовий досвід, навчальні програми та софт для інтеграції військових систем.

Локалізація: передбачається спільне виробництво на територіях країн-партнерів.

"Ми хочемо допомогти їм захищатись", — наголосив президент, зазначивши, що Україна планує масштабувати такі партнерства, зокрема ділитися технологіями зі США.

Нагадаємо, країни регіону зацікавилися українськими дронами-перехоплювачами вартістю від 2500 доларів. Це рішення дозволить Саудівській Аравії та ОАЕ зберегти запаси дорогих американських ракет, які швидко виснажуються через постійні атаки іранських безпілотників.