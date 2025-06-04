В Украине стремительно дешевеет капуста нового урожая: по какой цене предлагают производители овощей

В Украине на рынке капусты нового урожая произошел обвал цен. По-прежнему тенденцию снижения цен в данном сегменте отраслевые эксперты связывают с сезонным увеличением предложения этой продукции из местных хозяйств. В то же время темпы ее реализации остаются достаточно сдержанными. В среднем за неделю производители снизили цены на 38%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков EastFruit.

По словам экспертов, причин снижения цен на эту продукцию несколько:

во-первых, после периода сильных дождей с грозами и градом, погода почти по всей территории страны стабилизировалась, на фоне чего увеличились объемы предложения капусты урожая 2025 года на рынке;

во-вторых, повышенная влажность и обильные осадки отрицательно сказались на качестве продукции, и, по сообщениям фермеров, капуста начала терять качество.

Пока большинство производителей предлагают капусту нового урожая к продаже по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53/кг), что в среднем на 38% дешевле, чем неделей ранее.

Однако, несмотря на обвал цен на капусту нового урожая, эту продукцию на украинских рынках все еще отгружают в среднем в три раза дороже, чем в начале июня 2024 года.

Напомним, в странские садоводы приступили к реализации отечественной черешни нового урожая. Несмотря на весенние заморозки и неблагоприятные погодные условия сезон стартовал в привычные сроки, без задержек.