Засуха и заморозки уничтожили весь урожай персиков и абрикосов в некоторых хозяйствах, цены вырастут

Из-за весенней засухи и заморозков урожайность косточковых плодовых деревьев в Украине понесла катастрофические потери. В некоторых хозяйствах потери урожая персиков и абрикосов составляют 100%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на брифинг в медиацентре "Украина" заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука.

По его словам, больше всего пострадали плодовые культуры, в том числе персики, абрикосы, а также вишни и черешни — здесь потери составляют от 30 до 50%. Частично пострадали груши и яблони.

"В среднем более чем на 30% по сравнению с прошлым годом эта категория продуктов может подорожать", — отметил Марчук.

Уравновесить ситуацию за счет импорта тоже не удастся. Как сообщил представитель аграриев, погодные условия нанесли ущерб урожаю во многих странах Восточной Европы, которые могли бы стать альтернативным источником поставки фруктов в Украину.

Украинские потребители уже этим летом могут столкнуться с ограниченным ассортиментом свежих фруктов на рынке и существенным подорожанием сезонной продукции .

Добавим, что апрельские заморозки нанесли существенный вред садам в Украине, что может спровоцировать нехватку таких популярных фруктов, как вишня и черешня.