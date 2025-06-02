- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Посуха і заморозки знищили весь врожай персиків та абрикосів у деяких господарствах, ціни зростуть
Через весняну посуху та заморозки врожайність кісточкових плодових дерев в Україні зазнала катастрофічних втрат. У деяких господарствах втрати врожаю персиків та абрикосів становлять 100%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на брифінг в медіацентрі "Україна" заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука.
За його словами, найбільше постраждали плодові культури, зокрема персики, абрикоси, а також вишні та черешні — тут втрати сягають від 30 до 50%. Частково постраждали також груші та яблуні.
"В середньому, більш як на 30% у порівнянні з минулим роком ця категорія продуктів може подорожчати", — зазначив Марчук.
Врівноважити ситуацію за рахунок імпорту також не вдасться. Як повідомив представник аграріїв, погодні умови завдали шкоди врожаю у багатьох країнах Східної Європи, які могли б стати альтернативним джерелом постачання фруктів в Україну.
Українські споживачі вже цього літа можуть зіткнутись з обмеженим асортиментом свіжих фруктів на ринку та суттєвим подорожчанням сезонної продукції.
Додамо, що квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня.