Посуха і заморозки знищили весь врожай персиків та абрикосів у деяких господарствах, ціни зростуть

Через весняну посуху та заморозки врожайність кісточкових плодових дерев в Україні зазнала катастрофічних втрат. У деяких господарствах втрати врожаю персиків та абрикосів становлять 100%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на брифінг в медіацентрі "Україна" заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука.

За його словами, найбільше постраждали плодові культури, зокрема персики, абрикоси, а також вишні та черешні — тут втрати сягають від 30 до 50%. Частково постраждали також груші та яблуні.

"В середньому, більш як на 30% у порівнянні з минулим роком ця категорія продуктів може подорожчати", — зазначив Марчук.

Врівноважити ситуацію за рахунок імпорту також не вдасться. Як повідомив представник аграріїв, погодні умови завдали шкоди врожаю у багатьох країнах Східної Європи, які могли б стати альтернативним джерелом постачання фруктів в Україну.

Українські споживачі вже цього літа можуть зіткнутись з обмеженим асортиментом свіжих фруктів на ринку та суттєвим подорожчанням сезонної продукції.

Додамо, що квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня.