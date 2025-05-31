В Украине стартовал сезон отечественной черешни: цены вдвое выше, чем в прошлом

Украинские садоводы приступили к реализации отечественной черешни нового урожая. Несмотря на весенние заморозки и неблагоприятные погодные условия сезон стартовал в привычные сроки, без задержек.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Сколько стоит черешня

По состоянию на конец мая черешня из местных хозяйств предлагается на рынке по цене от 100 до 200 грн/кг (2,41-4,82 доллара США) в зависимости от сорта и объемов партии. В то же время, качество первых партий ягод оценивается как невысокое, ведь преимущественно это ранние сорта с мелким калибром.

Для сравнения, высококачественная импортная черешня стоит значительно дороже – от 400 до 850 грн/кг (9,7–20,7 доллара США) в зависимости от страны происхождения и сорта.

Аналитики отмечают, что ранние сорта не пользуются особым спросом среди оптовых покупателей из-за небольшого размера ягод.

В прошлом году сезон черешни также начался примерно в этот же период. Однако тогда стартовая цена была значительно ниже — от 50 грн/кг (примерно 1,20 доллара США), что почти вдвое дешевле нынешних расценок.

Добавим, в середине мая цены на черешню были – 1500–1200 грн/кг, но ближе к концу месяца средняя цена ягоды снизилась до 150 грн/кг.

В прошлом году черешня в конце мая стоила 135 грн/кг, в 2020-м – 60 грн/кг, в 2019-м – 35 грн/кг, а в 2016-м – 25 грн/кг.