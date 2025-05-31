- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні стартував сезон вітчизняної черешні: ціни вдвічі вищі, ніж торік
Українські садівники розпочали реалізацію вітчизняної черешні нового врожаю. Попри весняні заморозки та несприятливі погодні умови, сезон стартував у звичні строки, без затримок.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.
Скільки коштує черешня
Станом на кінець травня черешня з місцевих господарств пропонується на ринку за ціною від 100 до 200 грн/кг (2,41–4,82 долара США), залежно від сорту та обсягів партії. Водночас якість перших партій ягід оцінюється як невисока, адже переважно це ранні сорти з дрібним калібром.
Для порівняння, високоякісна імпортна черешня коштує значно дорожче — від 400 до 850 грн/кг (9,7–20,7 долара США), залежно від країни походження та сорту.
Аналітики зазначають, що ранні сорти не користуються особливим попитом серед оптових покупців через невеликий розмір ягід. З огляду на це садівники очікують зниження цін на черешню, щойно на ринку з’являться більші ягоди пізніших сортів.
Минулого року сезон черешні також розпочався приблизно в цей самий період. Проте тоді стартова ціна була значно нижчою — від 50 грн/кг (приблизно 1,20 долара США), що майже вдвічі дешевше за нинішні розцінки.
Додамо, в середині травня ціни на черешню були – 1500-1200 грн/кг, але ближче до кінця місяця середня ціна ягоди знизилась до 150 грн/кг.
У минулому році черешня наприкінці травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.