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В Україні стартував сезон вітчизняної черешні: ціни вдвічі вищі, ніж торік

черешня
В Україні стартував сезон вітчизняної черешні / Freepik

Українські садівники розпочали реалізацію вітчизняної черешні нового врожаю. Попри весняні заморозки та несприятливі погодні умови, сезон стартував у звичні строки, без затримок.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Скільки коштує черешня

Станом на кінець травня черешня з місцевих господарств пропонується на ринку за ціною від 100 до 200 грн/кг (2,41–4,82 долара США), залежно від сорту та обсягів партії. Водночас якість перших партій ягід оцінюється як невисока, адже переважно це ранні сорти з дрібним калібром.

Для порівняння, високоякісна імпортна черешня коштує значно дорожче — від 400 до 850 грн/кг (9,7–20,7 долара США), залежно від країни походження та сорту.

Аналітики зазначають, що ранні сорти не користуються особливим попитом серед оптових покупців через невеликий розмір ягід. З огляду на це садівники очікують зниження цін на черешню, щойно на ринку з’являться більші ягоди пізніших сортів.

Минулого року сезон черешні також розпочався приблизно в цей самий період. Проте тоді стартова ціна була значно нижчою — від 50 грн/кг (приблизно 1,20 долара США), що майже вдвічі дешевше за нинішні розцінки.

Додамо, в середині травня ціни на черешню були – 1500-1200 грн/кг, але ближче до кінця місяця середня ціна ягоди знизилась до 150 грн/кг. 

У минулому році черешня наприкінці травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.

Автор:
Тетяна Гойденко