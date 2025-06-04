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В Україні стрімко дешевшає капуста нового врожаю: на ринках ціни втричі дорожче, ніж торік

капуста
В Україні на ринку капусти нового врожаю стався обвал цін. / Freepik

В Україні на ринку капусти нового врожаю стався обвал цін. Як і раніше, тенденцію зниження цін у даному сегменті галузеві експерти пов'язують із сезонним збільшенням пропозиції цієї продукції з місцевих господарств. Водночас темпи її реалізації залишаються доволі стриманими. В середньому виробники знизили ціни на 38%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків EastFruit.

За словами експертів, причин зниження цін на цю продукцію є декілька:

  • по-перше, після періоду сильних дощів із грозами та градом погода майже по всій території країни стабілізувалася, на тлі чого збільшились обсяги пропозиції капусти врожаю 2025 року на ринку; 
  • по-друге, підвищена вологість та рясні опади негативно позначилися на якості продукції, і, за повідомленнями фермерів, капуста почала втрачати якість.

Наразі більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53/кг), що в середньому на 38% дешевше, ніж раніше.

Однак, незважаючи на обвал цін на капусту нового врожаю, цю продукцію на українських ринках все ще відвантажують у середньому втричі дорожче, ніж на початку червня 2024 року.

Нагадаємо, українські садівники розпочали реалізацію вітчизняної черешні нового врожаю. Попри весняні заморозки та несприятливі погодні умови, сезон стартував у звичні строки, без затримок.

Автор:
Тетяна Ковальчук