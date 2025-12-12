За рік білокачанна капуста в Україні подешевшала майже на 80%: які причини

Український капустяний ринок переживає значний спад. На відміну від минулого року, коли в грудні ціни на білокачанну капусту активно зростали, у поточному сезоні ситуація кардинально інша. Наразі білокачанна капуста вже коштує в середньому на 78% дешевше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, пропозиція капусти на ринку зараз просто надмірна. Цей надлишок змушує фермерів знову і знову знижувати ціни, щоб хоч якось розвантажити склади.

На сьогодні ціна виробників на білокачанну капусту на українському ринку коливається в межах 3-9 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж було лише тиждень тому.

Така цінова політика обумовлена значним збільшенням обсягів виробництва в Україні. Проте, незважаючи на низьку ціну, темпи збуту залишаються дуже низькими, що лише посилює тиск на фермерів.

Слід зазначити, що значну частину цієї дешевої пропозиції становить капуста невисокої якості, яка не підходить для довготривалого зберігання. Її продають переважно господарства, які не мають належно обладнаних сховищ. Водночас власники справді якісної продукції не поспішають із продажем, очікуючи, що ринкова ситуація згодом покращиться, і вони зможуть реалізувати свій товар дорожче.

Нагадаємо, про зниження цін на білокачанну капусту повідомлялося у жовтні. Причина: надлишок продукції на ринку, значна частина якої — середньопізні сорти, непридатні для тривалого зберігання.