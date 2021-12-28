Беларусь убирает из Конституции безъядерный и нейтральный статус

В Беларуси опубликовали проект изменений в Конституцию. Среди них — отмена безъядерного нейтрального статуса страны, разрешение на максимальное пребывание одного человека на посту президента не более двух сроков и снятие ответственности за действия на посту главы государства.

Об этом говорится в проекте конституционных изменений, опубликованных на сайте государственного информационного агентства БелТА.

Среди ключевых изменений указывается право одного и того же человека занимать пост президента государства не больше 2 сроков. Но стоит отметить, что вступает оно в силу только после принятия Конституции, что дает право Александру Лукашенко баллотироваться еще на два срока.

Президентом сможет стать гражданин Беларуси старше 40 лет (сейчас — 35 лет), который прожил в стране не менее 20 лет (сейчас — 10 лет). Также запретили выдвигаться в президенты обладателям иностранного гражданства, лицам с видом на жительство или другими документами иностранных государств.

Кроме этого, президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту.

Теперь Всебелорусское народное собрание может сместить президента, если он нарушит Конституцию или совершит госизмену или другое тяжкое преступление, а в случае гибели президента его обязанности переходят к главе Совета Республики.

Также президент Беларуси сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, массовых и иных беспорядков.

Кроме того, претерпела изменение статья 18 Конституции — из нее убрали слова про безъядерность и нейтральность страны.

Из действующей редакции предлагается убрать фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство нейтральным".

Вместо этого там предлагается добавить фразу: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Новый вариант главного закона страны собираются утвердить по результатам референдума, который состоится в конце февраля 2022 года.

Отметим, действующая Конституция Беларуси принята в 1994 году. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко уже дважды менял ее (в 1996 и 2004 годах), расширяя собственные полномочия.

Отметим, в МИД Беларуси заявили, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, так как военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет Украиной. По его словам, "стать такой, как Украина", от Беларуси требует Запад.

Кроме этого, Александр Лукашенко заявил, что в начале января стоит ожидать серьезного изменения ситуации в пространстве от Черного до Балтийского моря.