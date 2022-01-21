Reuters опубликовал новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины

Британское информационное агентство Reuters опубликовало новые спутниковые снимки, на которых зафиксировали российскую военную технику вблизи границ с Украиной.

В издании отмечают, что на снимках видно, что техника и войска РФ на полигоне в Клинцах находится в около 30 км от границы Украины, а от полигона в Климовом до украинской границы около 13 км.

Полигон Погоново, расположенный недалеко от Воронежа, находится примерно в 165 км от границы с Украиной. На изображениях показаны ключевые места, где недавно были развернуты дополнительные войска и силы.

На снимках отчетливо видны танки, БМП, грузовые автомобили, железнодорожный склад с военной техникой и самоходные артиллерийские установки. Уточняем, фото сделали спутниками компании Maxar Technologies.

Запад уже несколько месяца заявляет о своей обеспокоенности по поводу возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину. Зарубежные СМИ со ссылкой на разведку США публикуют информацию и о планах России по завоеванию украинской территории.

В РФ все отрицают, но при этом отказываются отводить войска от границы с Украиной, заявляя, что беспокоятся о своей безопасности. Кроме того, Россия собирается провести военные учения на территории Беларуси также возле границы с Украиной.

На наращивание обеспокоенности отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства обратился к украинцам с просьбой не паниковать из-за сообщений о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Гарант пообещал, что в стране будет все спокойно весь 2022 год.