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Политика
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Reuters опубликовал новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины

Reuters опубликовал новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины

Британское информационное агентство Reuters опубликовало новые спутниковые снимки, на которых зафиксировали российскую военную технику вблизи границ с Украиной.

В издании отмечают, что на снимках видно, что техника и войска РФ на полигоне в Клинцах находится в около 30 км от границы Украины, а от полигона в Климовом до украинской границы около 13 км.

Полигон Погоново, расположенный недалеко от Воронежа, находится примерно в 165 км от границы с Украиной. На изображениях показаны ключевые места, где недавно были развернуты дополнительные войска и силы.

На снимках отчетливо видны танки, БМП, грузовые автомобили, железнодорожный склад с военной техникой и самоходные артиллерийские установки. Уточняем, фото сделали спутниками компании Maxar Technologies.

Запад уже несколько месяца заявляет о своей обеспокоенности по поводу возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину. Зарубежные СМИ со ссылкой на разведку США публикуют информацию и о планах России по завоеванию украинской территории.

В РФ все отрицают, но при этом отказываются отводить войска от границы с Украиной, заявляя, что беспокоятся о своей безопасности. Кроме того, Россия собирается провести военные учения на территории Беларуси также возле границы с Украиной.

На наращивание обеспокоенности отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства обратился к украинцам с просьбой не паниковать из-за сообщений о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Гарант пообещал, что в стране будет все спокойно весь 2022 год.

Автор:
Вита Молодан