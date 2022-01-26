МВД проведет массовые учения для гражданских на случай ЧС: акцент будет на взрывчатке

Структуры Министерства внутренних дел проведут массовые учения для гражданского населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в ходе состоявшейся накануне встречи с представителями ветеранских организаций министр Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы МВД, учения пройдут в разных регионах страны и к ним будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Он также отметил, что в Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

"Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за границей - в Британии, США, Канаде, Польше и других странах", - подчеркнул чиновник.

В свою очередь исполняющий обязанности главы ГСЧС Сергей Крук сообщил, что его ведомство уже начало подготовку к этим учениям.

"В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Вместе мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты”, - отметил он.

Отметим также, что на прошлой недели Министерство обороны сообщило о начале военных учений возле Крыма в Херсонской области. Кроме того, военные учения запланированы на февраль во Львовской области.

Ранее же структуры МВД отчитывались о проведении совместной операции "Полесье" по усилению границы с Беларусью. В начале февраля в этой стране должны начаться совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022". Белорусская сторона заявляла, что они должны пройти именно у границ с Украиной, а также Польшей и странами Балтии.

При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба еще в начале декабря заявлял, что Украина очень серьезно относится к возможности военного вторжения с территории Беларуси.