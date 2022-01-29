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Российские войска Западного военного округа возвратились в места базирования
Войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации, все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме.
По словам генерал-полковника Александра Журавлева, в ЗВО продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах.
"Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", – заявил Журавлев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ЗВО добавили, что в пункт дислокации своим ходом прибывают подразделения из состава бригад связи, а также отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования.
Западный и Южный военные округа России объявили о начале проверки боеготовности с передислокацией подразделений на отдаленные полигоны 25 января.
Учения начали на фоне кризисных отношений России с НАТО и опасений США и Европы по поводу новой российской агрессии против Украины.
Напомним, 1 декабря, после того как Зеленский заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать как раз за некой провокацией.
При этом еще 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.