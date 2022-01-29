Российские войска Западного военного округа возвратились в места базирования

Войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации, все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме.

По словам генерал-полковника Александра Журавлева, в ЗВО продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах.

"Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", – заявил Журавлев.

В ЗВО добавили, что в пункт дислокации своим ходом прибывают подразделения из состава бригад связи, а также отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования.

Западный и Южный военные округа России объявили о начале проверки боеготовности с передислокацией подразделений на отдаленные полигоны 25 января.

Учения начали на фоне кризисных отношений России с НАТО и опасений США и Европы по поводу новой российской агрессии против Украины.

Напомним, 1 декабря, после того как Зеленский заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать как раз за некой провокацией.

При этом еще 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.