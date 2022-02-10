Россия заблокировала часть акватории Черного и Азовского морей — МИД Украины выразил протест

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что Российская Федерация блокировала часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений, сообщает пресс-служба ведомства.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях", — говорится в заявлении.

В министерстве отмечают, что такие действия России могут вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.

"Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", — подчеркивает МИД.

Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко опубликовал карту перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений флота РФ, которые пройдут с 13 по 19 февраля 2022 года.

Карта места учений

Из карты следует, что на время учений будет полностью заблокирован Керченский пролив, а доступ к черноморским портам Украины останется в пределах территориальных вод — полосы шириной в 12 миль от берега.

В конце января 2022 года Россия уже проводила учения в Черном море, в которых участвовали более 20 кораблей. Они отрабатывали организацию связи, безопасное маневрирование в районах с интенсивным судоходством, противовоздушную оборону в море.

После проведения артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим корабли, и средствам воздушного нападения условного противника, российские корабли тогда вернулись в места базирования.

В конце января 2022 года из-за наращивания российских войск на границе с Украиной Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном море.

При этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает не поддаваться на дезинформацию, которую распространяют иностранные СМИ в вопросе гипотетического масштабного вторжения России в Украину.