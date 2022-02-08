Украина во время учений Беларуси и РФ проведет отработку маневров ВСУ с "Байрактарами" и "Джавелинами"

В Украине 10-20 февраля, одновременно с совместными учениями Беларуси и РФ "Союзная решимость", проведут учения ВСУ с применением "Байрактаров", "Джавелинов" и гранатометов NLAW.

Об этом в эфире "Свободы слова" сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, военные учения с применением вооружения, поставленного союзниками и партнерами, состоятся параллельно с учениями российских войск в Беларуси у границы с Украиной.

"У них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские Вооруженные силы тоже работают, и сегодня у нас параллельно, зеркально проходят уже учения", — сказал Резников.

По данным министра, их проведут на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, а также Николаевом (Широкий лан) и Херсоном (Алешковские пески).

"И это только полигоны. Есть еще отдельные площадки, места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения ВСУ. С применением беспилотников Bayraktar, ракетных комплексов Javelin и переносных управляемых противотанковых ракет NLAW, которые мы недавно получили от Британии", — заявил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день вдоль всех границ с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится наземного компонента 119 тысяч военных.

"Если добавить воздушный и морской компонент, это будет 140 тысяч. Это 72 батальонно-тактических группы, из которых 11 находятся в Республике Беларусь", — заявил Резников.

Отметим, 10 февраля в Беларуси в приграничных с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией районах должны начаться совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022".