Блокировка Россией Черного моря — провокация или будущий продовольственный кризис?

Потеря рынков сбыта — пожалуй, самый опасный риск после непосредственно военной угрозы.

Россия усиливает напряжение в Черноморском регионе и готовится заблокировать судоходство вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Помимо военной угрозы это чревато еще одной — продовольственной. Будучи крупнейшим мировым производителем зерна, Украина играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Зерновые и масличные, шрот и масло — вся эта продукция экспортируется только морем.

Что произошло

Во вторник, 8 февраля, РФ перебросила 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в ракетных и артиллерийских учениях. Быстроходные патрульные катера Балтийского и Каспийского морей, по данным СМИ, переводят к Азовскому морю.

"Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов, о которой мы 2 года предупреждали. Это надо остановить. На высшем международном уровне", — написал глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Россия намерена перекрыть порядка 70% акватории с 21:00 13 февраля до 21:00 19 февраля. Черное море в северо-западной части перекрывается к границе территориального моря Украины, Азовское — от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

По данным Клименко, никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. "Такого за последние 8 лет не было", — написал эксперт.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с этими действиями: "Это очередная попытка нарушения норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства. Ведь именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря".

Последствия провокаций

Эксперты указывают: торговый флот боится заходить в нестабильные акватории. Это, вероятно, приведет к росту ставки фрахта. В связи с этим, а также с рисками поставок из Украины и сложностями с заходом судов в украинские порты, трейдеры и страны-импортеры могут переориентироваться на покупку зерновых и масличных у других экспортеров.

Потеря рынков сбыта — пожалуй, самый опасный риск после непосредственно военной угрозы. Дальнейшая эскалация в Черном и Азовском морях может привести к тому, что рекордный урожай 2021 года не будет экспортирован своевременно. А это срыв контрактов, потеря доверия и денег. Украинские производители, а также вся национальная экономика, рискуют лишиться большой части валютной выручки.

Предсказать военную ситуацию с точностью сейчас не берется никто. По мнению экспертов, последние годы Россия стремится показать, что именно она господствует в Черном море, пытаясь превратить его в свое внутреннее озеро. РФ использует милитаризацию региона для запугивания Запада, эмоциональной "накачки" собственного населения, а также для нанесения Украине вполне ощутимых экономических ударов. Она пытается лишить Украину денег — это еще один фронт гибридной войны.