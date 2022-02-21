Байден и Путин проведут саммит по вопросам безопасности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Джозефу Байдену и лидеру России Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности в Европе — оба согласились. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон инициировал саммит между президентами Байденом и президентом Путиным, который буде посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

"Оба согласились с идеей такого саммита в принципе", — говорится в сообщении.

Повестку встречи должны подготовить госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время их встречи, которая запланирована на 24 февраля.

В Елисейском дворце также добавили, что саммит может состояться только при условии, что войска Российской Федерации к тому времени не вторгнутся в Украину.

Напомним, на днях на Донбассе началось обострение ситуации. В связи с этим президент США Джозеф Байден заявил, что лидер РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину, но Кремль еще может выбрать путь дипломатии, чтобы урегулировать ситуацию. По его словам, вторжение российских войск возможно уже в ближайшие дни.

До этого западные СМИ сообщали о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ 16 февраля. Но в этот день обострения не произошло. Однако затем ситуация накалилась.

Причем, как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джозеф Байден рассказал западным лидерам, что, по данным разведки, российские войска планируют не просто войти в Украину с востока, через Донбасс, но и из Беларуси, где продлились совместные военные учения этих стран.