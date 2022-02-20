Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого он поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает агенство AFP со ссылкой на Елисейский дворец, президенты России и Франции обсуждали Украину. Телефонный разговор Макрона с Путиным длился 1 час 45 минут.

Как сообщили в Кремле во время разговора Путин "выразили серьезную озабоченность" в связи с резким ухудшением обстановки в Донбассе. Путин назвал причиной эскалации "провокации украинских силовиков", сказал о "накачке" натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что "подталкивает Киев к военному решению" .

Путин также пожаловался, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате.

После этого Макрон созвонился со своим украинским коллегой. В ходе телефонного разговора лидеры поддержали скорейший созыв Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе для немедленного введения режима тишины в регионе.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - написал Владимир Зеленский в Twitter.

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Отметим, Зеленский с Макроном созваниваются уже второй раз за сутки. Вчера президенты Украины и Франции обсудили обострение на Донбассе и пути немедленной деэскалации.

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. В частности, украинская сторона заявила об обстреле со стороны "ЛНР" детского сада, а затем и частного дома в поселке Станица Луганская, а также лицея в поселке Врубовка.

Также в оккупированном Луганске около 23:00 18 февраля прогремел взрыв. После взрыва на газопроводе в районе Малой Вергунки произошло крупное возгорание.

После этого, 18 февраля, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о внезапной массовой эвакуации с вывозом населения в Ростовскую область, заявив, что в ближайшее время готовится наступление ВСУ. В свою очередь правительство России пообещало выплатить всем эвакуированным по 10 000 рублей (3,5 тысячи грн).

В СНБО, в свою очередь, заявили, что на временно неподконтрольных территориях могут быть провокации, а Украина наступать на Донбасс не собирается.

При этом в Главном управлении украинской разведки при Министерстве обороны Украины сообщили о высокой угрозе терактов в оккупированном Донецке - российскими спецслужбами заминирован ряд объектов социальной инфраструктуры.

А сегодня из-за обстрелов на Донбассе принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" .