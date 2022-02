Факторы давления. Когда и почему войска РФ появились возле украинских границ и почему западные СМИ прогнозируют вторжение

Российские войска на границе с Украиной никуда не делись, но и вторжение, согласно регулярным сообщениям западных средств массовой информации, постоянно откладывается с месяца на месяц. Президент Владимир Зеленский в четверг, 10 февраля, в очередной раз заверил европейских бизнесменов — ничего нового в сложившейся ситуации нет, а происходящее — скорее психологическое давление соседа. Однако авторитетнейшие мировые издания продолжают пестреть тревожными заголовками.

В своих последних сообщениях они ссылаются на чуть более обозначенные источники, чем раньше, хотя конкретных имен, фамилий или должностей по-прежнему никто не называет. Поэтому корреспонденты Delo.ua решили напомнить, а почему и когда, собственно, Россия стала скапливать свои войска на границе с Украиной, а также выяснили, насколько профессиональны с точки зрения журналистских стандартов материалы иностранных медиа и стоит ли верить их тревожным прогнозам.

Зеленский не первый раз опровергает заявления СМИ, среди которых, например, The Washington Post, The New York Times, Reuters и AFP. В конце января президенту пришлось собрать отдельную пресс-конференцию для иностранных журналистов, на которой он назвал ошибкой нагнетание обстановки. Позже, с трибуны Верховной Рады, он заявил — "слухи, сплетни, прогнозы экспертов, великих блогеров и Ванги не оправдались".

Западную прессу слова гаранта не убедили. В Reuters, например, 6 февраля отметили — военные подразделения России теперь всего в 50 километрах от украинской границы. Там стоят боевые группы, оснащенные ракетами и реактивными системами залпового огня.

Днем ранее в The Washington Post вышел большой текст, о том, что "Россия близка к завершению подготовки крупномасштабного вторжения в Украину". Журналисты распространяют четкие утверждения — в результате агрессии могут погибнуть или пострадать 50 тысяч мирных жителей, правительство в Киеве останется без руководства, а всю стране ждет гуманитарный кризис. Публикация вышла в один день с аналогичным текстом на The New York Times.

В своих предыдущих материалах издания ссылались просто на источники в американской разведке или армии. Нынешние тексты серьезнее — журналисты приводят оценки "американских военных, которые были представлены европейским партнерам". Однако конкретные имена или должности все так же не звучат. Вместо этого СМИ ссылаются на обезличенные "officials". Небольшим исключением стал Reuters, который приводит данные частной американской компании Maxar Technologies.

Корреспонденты Delo.ua обратились к исполнительной директорке Института массовой информации Оксане Романюк с просьбой оценить публикации западных СМИ. Анализируя текст The Washington Post она отметила, что это допустимо — ссылаться на анонимные источники.

"В таком случае редакция ставит свою репутацию на подтверждение", — объясняет Романюк. По ее мнению, в работе с такими сообщениями украинским СМИ нужно "не брать на себя слишком много", так как "западные медиа просто передают информацию, а как на нее реагировать — то уже не к журналистам вопрос, а к украинским чиновникам, Министерству обороны и политикам".

"Журналисты должны проверять достоверность информации, соблюдать баланс и не допускать манипуляций. Как бы я давала эту информацию (западных СМИ о вероятном вторжении РФ в Украину — Delo.ua): набрала бы Министерство обороны, Министерство иностранных дел и давала бы информацию с их оценкой. Я понимаю, что есть масса вопросов, плюс нагнетание паники работает против нас. Но мы живем в мире, в котором информацию невозможно остановить или замолчать. Если ты ее не поставишь — другие поставят", — говорит медиаэкспертка.

По словам Романюк, Министерство обороны Украины выбрало неправильную тактику реагирования на западные новости "я закрою глаза и промолчу, будто это не мое дело" . Она уверена, что такой подход не сработает. Необходимо давать оценку и оперативно реагировать в стиле "The Washington Post написали так, а мы считаем иначе и даем по этому поводу три интервью и пятьсот комментариев".

Не согласен с такой позицией экс-замминистра информационной политики, директор общественной организации "Институт постинформационного общества" Дмитрий Золотухин. По его словам, в данный момент авторитет западных медиа летит вниз по наклонной, хотя смысла опровергать их информацию нет .

"Минимум в двух статьях за последние 10 дней я увидел аргумент о том, что российское вторжение может состоятся, когда в середине февраля температура опустится и земля замерзнет. Это позволит российской бронетехнике быстро передвигаться. Это полнейший бред, как минимум по двум причинам. Во-первых, гусеничная бронетехника сконструирована специально для того, чтобы игнорировать любые погодные условия. Во-вторых, достаточно посмотреть прогноз погоды в Украине в феврале и марте, чтобы понять, что температура будет плюсовая и никакого "замерзания земли" не предвидится. Но уважаемые западные издания продолжают тиражировать эту ересь", — говорит он.

Впрочем, независимо от того, доверять западным СМИ или нет, актуальным остается вопрос — а с чего, собственно, началось стягивание российских войск у границ Украины и когда это начало происходить?

Первые сообщения появились еще год назад, в марте 2021 года — во время выступления в Верховной Раде главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях "содержится 28 батальонных тактических групп противника". Но тогда подобной истерии о "Россия готовится вторгнуться в Украину" в западной прессе не происходило.

Почему же Россия стала стягивать свои войска на границу с Украиной год назад? Старт этой активности Кремля объясняют различными аргументами, но если внимательно проанализировать происходившее за два-три месяца до начала стягивания войск под украинские границы, можно выделить три фактора.

Первый — это санкции против пророссийских политиков в Украине, а также связанных с ними телеканалами. Напомним, что как раз в начале февраля прошлого года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против новостных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Эти медиаактивы связывают с нардепами от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком (кум Владимира Путина) и Тарасом Козаком. К концу того же месяца в санкционном списке были уже и сам Медведчук с Козаком, и их супруги Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.

Реакция руководства РФ не заставила себя ждать — пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия будет сохранять связи с соотечественниками на Украине путем мягкой силы". Он подчеркнул, что "русский мир" и его защита "остаются и будут оставаться приоритетной темой для российского государства".

Второй фактор связан с российским оппозиционером Алексеем Навальным. В начале весны 2021 года Европейский союз и США объявили о новых санкциях против российских официальных лиц из-за преследования оппозиционного политика. Ограничения коснулись не только чиновников и компаний — правительственным финансовым организациям США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и любую другую финансовую помощь, кроме срочной гуманитарной помощи.

Наконец третий фактор связан с возобновлением работ на газопроводе "Северный поток 2" в начале 2021 года. В частности, компания трубоукладчик "Фортуна" возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля — в том же месте, где ее на год остановили американские санкции. Далее стал вопрос о сертификации газопровода. Можно предположить, что войска на границе с Украиной могли служить элементом шантажа от последующих санкций и усилением позиций РФ в переговорах с Западом по этому поводу.

Политолог Игорь Петренко отмечает, что проблемы с Навальным и Медведчуком в этой ситуации роли не играют, а вот "Северный поток 2" может быть одной из причин. Эксперт напоминает — как раз год назад возобновились дискуссии о применении к трубопроводу "Третьего энергопакета ЕС", по которому владелец газопровода должен разделять производство и поставку газа.

"Но тут нужно смотреть шире. Путину нужен был диалог с Западом, чтобы как-то противостоять китайской экспансии. Путин понимал, что и США нужен этот диалог. Но если Россия хотела что-то выторговать, нельзя было начинать с низких стартовых позиций, которые были на тот момент у РФ. Нужно было изменить ситуацию. Поэтому и создали проблему с концентрацией войск. Они тогда получили переговоры. Но, в конечном итоге, Запад начал переигрывать Россию", — подытожил Петренко.

Об этом переигрывании может говорить, в частности, отправка Великобританией в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и курс на создание альянса между Украиной, Польшей и Соединенным Королевством. В стороне не остались США — в конце января в Киев прибыло 170 тонн оружия и боеприпасов. Таким образом, создав напряжение на украинской границе, Россия пыталась выйти на переговоры с более сильной позицией, но, в конечном итоге, только подыграла США и ее союзникам, дав им аргументы в укреплении их позиций в Восточной Европе и усилении санкций против РФ .

В результате сегодня мы можем наблюдать то, что наблюдаем. Выстроенные вдоль границ Украины войска РФ как фактор усиления своей позиции в переговорах с Западом последний стал использовать против России, создавая в информационном пространстве образ агрессора, который с дня на день намерен нарушить мир в Европе.

К слову, в российском МИД уже успели официально этим возмутиться, где обвинили западные СМИ в "обслуживании политического заказа своих правительств по убеждению мировой общественности в агрессивных намерениях Москвы". Делается это, согласно официальной позиции РФ, чтобы "отвлечь внимание от собственных агрессивных действий".

"Это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения", — заявили в МИД РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что волна сообщений о масштабном военном конфликте уже привела к оттоку инвестиций из страны. В итоге, по словам Зеленского, теперь для стабилизации украинской экономике потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.