Не всем по силам: сколько процентов от зарплаты тратят украинцы на аренду жилья

Из-за массовой миграции населения в некоторых регионах Украины аренда стала многим жителям не по карману.

Ключевым показателем для рынка аренды является процент средней зарплаты, которую арендаторы тратят на оплату жилья в том или ином регионе — он отражает реальную доступность аренды для рядового украинца.

Учитывая падение цен на аренду в прифронтовых городах доля зарплаты, которая приходится на арендуемое жилье, намного ниже, чем в "более тихих" западных регионах, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику ЛУН по итогам I полугодия 2025 года.

С этим показателем в сегменте 1-комнатных квартир ситуация кардинально отличается в зависимости от региона:

в Ужгороде на аренду квартиры уходит 76% средней зарплаты (-8% за полгода),

в Луцке - 67%,

во Львове - 65% (-7%),

в Киеве - 61% (-1%),

в Харькове (18%, +2%),

в Запорожье (25%),

в Николаеве (30%),

в Днепре (46%, 2%).

Инфографика: ЛУН

Кстати, на фоне роста арендных цен в Одессе здесь происходит вполне прогнозируемое увеличение доли зарплаты, которая идет на аренду (+9% за полгода) — но сейчас она все равно составляет 46%, то есть менее половины среднего заработка в городе.

"Большой процент зарплаты, который идет на оплату арендованной квартиры в центральных и западных регионах страны, может являться большим сдерживающим фактором для переезда из более опасных регионов в безопасные", - отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина.

В сегменте двухкомнатных квартир Киев стал антирекордсменом: здесь на аренду тратится 93% средней зарплаты (+4% за полгода). Догоняют по этому показателю столицу еще два региона: в Ужгороде он достигает 88%, а во Львове — 81%.

Самыми доступными для аренды остаются Харьков (27% зарплаты -2%) и Запорожье (35%). В Хмельницком в последнее время доступность несколько улучшилась на 11% (до 44% -11%), тогда как в Одессе из-за резкого роста цен доля расходов на аренду выросла на 21% - до 70% среднего заработка в городе.

Ранее Delo.ua писало о том, почему переселенцам часто отказывают в аренде жилья.

Также сообщалось, что часть арендодателей отказываются сдавать квартиры военным.