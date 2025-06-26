В мае средняя зарплата для расчета пенсий превысила 20 тысяч гривен

26 июня 2025 года Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за май, с которой уплачены страховые взносы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ПФУ .

Этот показатель используется для исчисления пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". По официальным данным, он составил 20355 гривен 40 копеек.

Это самый высокий показатель с начала 2025 года. Для сравнения:

в апреле средняя зарплата для расчета пенсии составила 19856 грн 19 коп;

в марте — 19 430 грн 52 коп;

в феврале — 18 589 грн 38 коп;

в январе — 18 660 грн 32 коп.

Таким образом, наблюдается стабильный ежемесячный рост зарплатной базы, которая учитывается при начислении пенсий. Это может положительно повлиять на размеры будущих пенсий для тех, кто выходит на заслуженный отдых в 2025 году.

ПФУ отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за июнь 2025 года, на которые было направлено 67,8 млрд гривен.

С 1 марта в Украине состоялась уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В целом индексация охватила более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысились на 11,5%.

Следует напомнить, что за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного. государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн гривен добровольных взносов.