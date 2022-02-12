Россия обвинила западные СМИ в "откровенной дезинформации" с целью нагнетания ситуации вокруг Украины

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в конце 2021 - начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по масштабам медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что РФ готовит вторжение в Украину.

Об этом сообщает МИД РФ.

"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы. При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц.Кроме того, игнорировались озабоченности Москвы, указывающей на то, что это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения" - считают в МИД РФ.

Как подчеркивают в ведомстве, "по сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне",

Далее в сообщении приводится досье с наиболее яркими фейковыми публикациями в западных СМИ, доказывающими, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака.

Например, статья Washington Post от 25 января о том, что "российские ракеты и самолеты, вероятно, поразят цели в глубине Украины". Или статья Bloomberg о якобы просьбе Си Цзиньпина в разговоре с Путиным не начинать вторжение в Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", - сделали вывод во внешнеполитическом ведомстве России.

Отметим, зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме снова публикуют сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Кроме того, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

Отметим, что ранее анонимные источники в администрации президента Байдена сообщили изданию CNN, что, по их информации, Вашингтон намеренно высказывал свои опасения и предоставлял засекреченные разведданные, чтобы предотвратить риски эскалации военного конфликта между Россией и Украиной.

Важно заметить, что, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, такая волна сообщений о масштабном военном конфликте уже привела к оттоку инвестиций из страны. В итоге теперь для стабилизации украинской экономике потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.