Россия блокирует все предложенные варианты по эвакуации военных с "Азовстали", - Зеленский

Украина использует все возможные дипломатические каналы, чтобы организовать эвакуацию украинских военнослужащих из Мариуполя, но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к властям Мальты.

"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов", - сказал глава государства.

Также президент напомнил, что Украина призывала международных партнеров передать ей наступательное вооружение, однако сейчас его нет в том количестве, которое позволило бы украинским войскам осуществить деблокаду Мариуполя.

Напомним, 9 мая советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные Силы предпринимают сверхусилия, чтобы появилась возможность военной деблокады Мариуполя.

По словам защитников Мариуполя, у них нет варианта сдаться в плен. Они намерены стоять и бороться до конца, и это — единственный способ, который гарантирует им жизнь.