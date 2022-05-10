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Россия блокирует все предложенные варианты по эвакуации военных с "Азовстали", - Зеленский

Зеленский, президент, Азовсталь, глава государства, Зеленский война, Мариуполь
Фото: Пресс-служба Офиса президента Украины

Украина использует все возможные дипломатические каналы, чтобы организовать эвакуацию украинских военнослужащих из Мариуполя, но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов.  

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к властям Мальты.

"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов", - сказал глава государства.  

Также президент напомнил, что Украина призывала международных партнеров передать ей наступательное вооружение, однако сейчас его нет в том количестве, которое позволило бы украинским войскам осуществить деблокаду Мариуполя.  

Напомним, 9 мая советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные Силы предпринимают сверхусилия, чтобы появилась возможность военной деблокады Мариуполя.  

По словам защитников Мариуполя, у них нет варианта сдаться в плен. Они намерены стоять и бороться до конца, и это — единственный способ, который гарантирует им жизнь.

Автор:
Анастасия Дедковская