- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россия блокирует все предложенные варианты по эвакуации военных с "Азовстали", - Зеленский
Украина использует все возможные дипломатические каналы, чтобы организовать эвакуацию украинских военнослужащих из Мариуполя, но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к властям Мальты.
"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов", - сказал глава государства.
Также президент напомнил, что Украина призывала международных партнеров передать ей наступательное вооружение, однако сейчас его нет в том количестве, которое позволило бы украинским войскам осуществить деблокаду Мариуполя.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 9 мая советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные Силы предпринимают сверхусилия, чтобы появилась возможность военной деблокады Мариуполя.
По словам защитников Мариуполя, у них нет варианта сдаться в плен. Они намерены стоять и бороться до конца, и это — единственный способ, который гарантирует им жизнь.