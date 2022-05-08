Подоляк сообщил, есть ли возможность военной деблокады Мариуполя

Вооруженные Силы предпринимают сверхусилия, чтобы в перспективе появилась возможность военной деблокады Мариуполя, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает УП.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду военным путем — она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе", — сказал Подоляк.

Он заявил, что власть делает все возможное для спасения украинских военных сиз Мариуполя.

"Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы спасти их", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Несмотря на превосходящую численность личного состава и военной техники врага украинские военные в Мариуполе за два месяца боев ликвидировали по меньшей мере 2,5 тысячи оккупантов в блокадном городе.

При этом украинские военные на заблокированном заводе "Азовсталь" заявили, что не сдадутся в плен ни при каких обстоятельствах. Он намерены стоять и бороться до конца, и это — единственный способ, который гарантирует им жизнь.