Защитники Мариуполя ликвидировали 2,5 тысячи оккупантов в городе

Несмотря на превосходящую численность личного состава и военной техники врага украинские военные в Мариуполе за два месяца боев ликвидировали по меньшей мере 2,5 тысячи оккупантов в блокадном городе.

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Об этом рассказали представители полка "Азов" во время брифинга из "Азовстали".

Это предварительные подсчеты украинских военных, реальное число назвать сложно, так как бои идут постоянно.

"Украинские бойцы в Мариуполе уничтожили 2,5 тысячи россиян и ранили еще 5 тысяч оккупантов, и это все без поддержки авиации и артиллерии. В Мариуполе россияне потеряли 15% вторгшихся в Украину войск", — рассказал офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

Также стало известно, что в Мариуполе погибли 25 тысяч человек, в основном гражданские.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам и всему миру, сравнив российско-украинскую войну со Второй мировой. Он отметил, что во время Второй мировой войны также в Мариуполе немецкие захватчики за два года оккупации города убили 10 тысяч людей.