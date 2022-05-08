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Защитники Мариуполя ликвидировали 2,5 тысячи оккупантов в городе
Несмотря на превосходящую численность личного состава и военной техники врага украинские военные в Мариуполе за два месяца боев ликвидировали по меньшей мере 2,5 тысячи оккупантов в блокадном городе.
Об этом рассказали представители полка "Азов" во время брифинга из "Азовстали".
Это предварительные подсчеты украинских военных, реальное число назвать сложно, так как бои идут постоянно.
"Украинские бойцы в Мариуполе уничтожили 2,5 тысячи россиян и ранили еще 5 тысяч оккупантов, и это все без поддержки авиации и артиллерии. В Мариуполе россияне потеряли 15% вторгшихся в Украину войск", — рассказал офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также стало известно, что в Мариуполе погибли 25 тысяч человек, в основном гражданские.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам и всему миру, сравнив российско-украинскую войну со Второй мировой. Он отметил, что во время Второй мировой войны также в Мариуполе немецкие захватчики за два года оккупации города убили 10 тысяч людей.