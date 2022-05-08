Захисники Маріуполя ліквідували 2,5 тисячі окупантів у місті

Незважаючи на переважну чисельність особового складу та військової техніки ворога, українські військові в Маріуполі за два місяці боїв ліквідували щонайменше 2,5 тисячі окупантів у блокадному місті.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповіли представники полку "Азов" під час брифінгу із "Азовсталі".

Це попередні підрахунки українських військових, реальну кількість назвати складно, бо бої точаться постійно.

"Українські бійці в Маріуполі знищили 2,5 тисячі росіян і поранили ще 5 тисяч окупантів, і це все без підтримки авіації та артилерії. У Маріуполі росіяни втратили 15% військ, що вторглися в Україну", - розповів офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля .

Також стало відомо, що в Маріуполі загинули 25 тисяч людей, переважно цивільні.

Раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців та всього світу, порівнявши російсько-українську війну з Другою світовою. Він зазначив, що під час Другої світової війни також у Маріуполі німецькі загарбники за два роки окупації міста вбили 10 тисяч людей.