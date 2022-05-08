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Захисники Маріуполя ліквідували 2,5 тисячі окупантів у місті
Незважаючи на переважну чисельність особового складу та військової техніки ворога, українські військові в Маріуполі за два місяці боїв ліквідували щонайменше 2,5 тисячі окупантів у блокадному місті.
Про це розповіли представники полку "Азов" під час брифінгу із "Азовсталі".
Це попередні підрахунки українських військових, реальну кількість назвати складно, бо бої точаться постійно.
"Українські бійці в Маріуполі знищили 2,5 тисячі росіян і поранили ще 5 тисяч окупантів, і це все без підтримки авіації та артилерії. У Маріуполі росіяни втратили 15% військ, що вторглися в Україну", - розповів офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля .Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також стало відомо, що в Маріуполі загинули 25 тисяч людей, переважно цивільні.
Раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців та всього світу, порівнявши російсько-українську війну з Другою світовою. Він зазначив, що під час Другої світової війни також у Маріуполі німецькі загарбники за два роки окупації міста вбили 10 тисяч людей.