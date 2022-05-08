Подоляк повідомив, чи є можливість військової деблокади Маріуполя

Збройні Сили роблять надусилля, щоб у перспективі з'явилася можливість військової деблокади Маріуполя, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє УП.

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"Якби була хоч одна можливість провести деблокаду військовим шляхом - вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні Сили сьогодні роблять надзусилля, щоб ця можливість з'явилася у видимій перспективі", - сказав Подоляк.

Він заявив , що влада робить все можливе для порятунку українських військових з Маріуполя.

"Захисники "Азовсталі" – хлопці з "Азова", поліції, прикордонної служби, військові стали живим символом України. Ми робимо все, щоб урятувати їх", - наголосив радник глави Офісу президента.

Незважаючи на перевагу ворога в чисельності особового складу та військової техніки, українські військові в Маріуполі за два місяці боїв ліквідували щонайменше 2,5 тисячі окупантів у блокадному місті.

При цьому українські військові на заблокованому заводі "Азовсталь" заявили, що не здадуться в полон за жодних обставин. Вони мають намір стояти та боротися до кінця, і це єдиний спосіб, який гарантує їм життя.