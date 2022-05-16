У защитников Мариуполя, находящихся на территории комбината "Азовсталь", заканчивается вода, еда и медикаменты

Жены и матери защитников Мариуполя призвали турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вмешаться в ситуацию и помочь спасти украинских военных.

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Об этом сказала жена одного из защитников Мариуполя во время пресс-конференции в Стамбуле, передает "Интерфакс-Украина".

"Наши парни и девушки, находящиеся на "Азовстали", являются примером верности нашей страны, примером для всего человечества. Они терпят такое, что мы бы с вами не смогли бы вытерпеть. Мы порежем палец и нам болит. А у них болят те части тела, которых уже нет. У них заканчивается, а может уже и закончилось, все - вода, еда, лекарства – про них даже и речь не идет, их уже давно нет. И постепенно (заканчивается) жизнь", - сказала жена одного из защитников Мариуполя.

Она призвала турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вмешаться в ситуацию и помочь спасти украинских военных с "Азостали", чтобы дать их родственникам возможность снова увидеть своих близких.

"Мы благодарны вам за все, что вы делаете для нашего государства, для наших защитников. И умоляю, прошу, помогите спасти их, потому что вы наш последний шанс на их спасение. Вырваться из этого ада без вашей помощи невозможно", - призвала она.

Напомним, что 15 мая российские войска сбросили на Мариуполь зажигательные или фосфорные бомбы.