У Маріуполі людей змушують свідчити проти ЗСУ: обіцяють компенсації за зруйноване житло

Країна-агресор Росія в Маріуполі готує найбільше підроблення "свідчень" про те, що Маріуполь нібито був знищений українськими військовими.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що свідчення будуть підготовлені жителями Маріуполя, які залишились у місті, у письмовій формі.

Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена сім'ї.

За житло окупанти обіцяють видавати 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів США), а за загиблого члена сім'ї близько 3 млн. рублів (орієнтовно 33 тис. доларів США).

"Реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні школи №9. Проте, при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці повинні обов'язково зазначити, що майно "було знищено українськими військовими", а близьких "убито українською армією"", - повідомив Андрющенко.

У разі відмови підписати такі брехливі свідчення, окупанти повідомляють, що жодної компенсації не буде.

"З огляду на психологічний тиск та стан інформаційної блокади, маріупольці з надією подають заяви з відповідними примітками", - зазначає Андрющенко.

Він підкреслив, що таким чином країна-агресор Росія в Маріуполі готує найбільше підроблення "свідчень".

"У результаті, Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про "звірства української армії", які може використати для впливу на міжнародну думку, в т.ч. з широким розголосом через пропагандистські медіа-канали, що продовжують свою діяльність на території ЄС ", – повідомив Андрющенко.

За його словами, насправді проведення подібної компенсації не можливе. Тільки на виконання цих обіцянок маріупольцям РФ має витратити щонайменше 2,5 млрд доларів, що для економіки Росії просто неможливо.

Нагадаємо, у Маріуполі гуманітарна ситуація залишається катастрофічною та спостерігається високий рівень смертності. Багато людей середнього віку помирають внаслідок нервових зривів, відсутності медсервісу та антисанітарії.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко прогнозує, що до кінця року в окупованому місті від хвороб та нестерпних умов може померти понад 10 тисяч людей. Зараз у місті перебуває 150-170 тисяч людей.