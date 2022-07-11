Стало известно, сколько украинских военных считаются пропавшими без вести

По состоянию на 11 июля в Украине примерно 7200 военнослужащих считаются пропавшими без вести.Среди них — военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, правоохранители, сотрудники СБУ пограничники и т.д.

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Об этом "Суспільному" сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего колцентра ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" — это Нацгвардия и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из "Азовстали"", - отметил Котенко.

По его словам, большинство из пропавших военных находятся в плену. Как например, морпехи 1-го батальона 36-й бригады.

"Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон — в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются пропавшими без вести. Рано или поздно они попадут в список на обмен и они вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие - живы", - подчеркнул Котенко.

Отметим, в ходе масштабного обмена 29 июня из плена были освобождены 144 защитника Украины. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов".

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что Украина рассчитывает обменять пленных с "Азовстали" в несколько этапов, анонсировав, что "в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома".