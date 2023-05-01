Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении своих указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации.

Соответствующие указы №9259 и №9260 зарегистрированы 1 мая в парламенте.

Тесты документов пока не обнародованы, поэтому на сколько продлят военное положение и всеобщую мобилизацию неизвестно, однако, вероятно, это будет снова на 90 дней.

Отметим, Верховная Рада уже пять раз с начала войны продлевала военное положение: 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября 2022 года и 7 февраля 2023 года.

Напомним, Верховная Рада 7 февраля продлила действие мобилизации и военного положения на 90 дней до 20 мая 2023 года.