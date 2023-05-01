Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

Відповідні укази №9259 та №9260 зареєстровані 1 травня у парламенті.

Тести документів наразі не оприлюднені, тому на скільки продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію невідомо, проте, ймовірно, це буде знову на 90 днів.

Зазначимо, Верховна Рада вже п'ять разів із початку війни продовжувала воєнний стан: 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада 2022 року та 7 лютого 2023 року.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 лютого, продовжила дію мобілізації та воєнного стану на 90 днів до 20 травня 2023 року.