В Украине разоблачили масштабную схему массового производства и продажи поддельных документов

Служба безопасности заблокировала схему серийного изготовления и продажи фальшивых украинских документов. Задержаны девять участников межрегиональной группы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате спецоперации в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях задержан организатор сделки и 8 его сообщников. Среди них – бывшее должностное лицо расформированной милиции.

Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские права.

"Стоимость подделки составляла от 8 до 14 тыс. грн за "документ". Сумма зависела от его типа и срочности изготовления. Учитывая сотни "заказов", ежемесячно дельцы получали "прибыль" до 6 млн грн", - отмечают в СБУ.

По имеющимся данным, среди основных клиентов "сервиса" были и иностранцы, которые на основании фейковых документов хотели легализоваться в Украине или уехать в Евросоюз.

"В ходе следствия установлено, что незаконную деятельность организовали несколько жителей Одессы. А подпольный цех они обустроили у своих подельников - в специально арендованной квартире в центре Львова. Для поиска клиентов создали "рекламную" страницу в Инстаграм, где предлагали собственный перечень нелегальных "услуг" ", – подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что одну поддельную ID-карту гражданина Украины дельцы продавали в среднем за 11 тыс. грн.

Готовую "продукцию" рассылали по регионам своим подельникам, которые в дальнейшем переадресовывали ее в почтовые адреса "заказчиков".

Средний размер разовой "оптовой партии" поддельных документов в одну область составлял от 100 до 500 единиц фальшивок.

При более чем 30 обысках на подпольном "производстве", в местах хранения и фасовки подделок, а также по адресам проживания фигурантов обнаружено:

бланки фальшивых документов;

оборудование для нанесения голографических защитных элементов;

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

печати и штампы, которые использовались в незаконной деятельности;

иностранная валюта, полученная от преступной деятельности.

На основании собранных доказательств всем фигурантам поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

"Судом избраны для них меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отметили в СБУ.

Ранее Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала еще одну межрегиональную схему изготовления и продажи фальшивых документов Украины. В результате комплексных мероприятий разоблачен организатор сделки и 3-х его подельников.