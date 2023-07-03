Правоохранители прекратили работу незаконного сервиса, позволяющего россиянам анонимно звонить в Украину

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили дельцов, осуществлявших перемаршрутизацию международных звонков в Украину. Их услуги позволяли кому-либо из-за границы анонимно звонить по телефону в наше государство. Этим каналом пользовались также россияне, что создавало дополнительную угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В результате комплексных мероприятий удалось установить 4-х организаторов нелегального бизнеса. Им уже доложено о подозрении, а деятельность "телефонного сервиса" приостановлена.

По материалам следствия, дельцы использовали PROXY-серверы, новейшие технологии IP-телефонии и специализированное программное обеспечение.

"Это позволяло обходить центры коммутации отечественных операторов и совершало все звонки, проходившие через "сервис", невидимыми для украинских правоохранительных органов", - подчеркнули в СБУ.

По имеющимся данным, еженедельно эта незаконная деятельность приносила дельцам до 50 тыс. дол. США.

Чтобы "запутать следы", организаторы "бизнеса" использовали подставных лиц из социально незащищенных слоев населения.

Однако украинская спецслужба разоблачила и прекратила незаконную деятельность.

"На основании собранных доказательств 4-м фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Злоумышленникам грозит до 15 свободы", - отметили в СБУ.

Ранее Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала еще одну межрегиональную схему производства и продажи поддельных документов Украины. В результате комплексных мероприятий разоблачен организатор сделки и 3-х его подельников.