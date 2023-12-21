Робота дизайнером дуже складна, але високооплачувана, якщо у вас є досвід і напрацьоване портфоліо. Які сфери охоплює професія дизайнера, скільки заробляє фахівець і де вчитись на дизайнера, читайте у матеріалі.

Дизайнер - це творча професія, яка потрібна у різних сферах людської діяльності. Дизайнер створює візуальні проєкти ландшафтів, банерів, зображень, одягу, веб-сайтів, інтер’єру, реклами тощо.

Що робить дизайнер?

Робота дизайнера може охоплювати різні сфери, наприклад:

Fashion-дизайнер. Інтер'єрний дизайнер. Промисловий дизайнер. Архітектурний дизайнер. Графічний дизайнер ігор. Рекламний дизайнер. Ландшафтний дизайнер.

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Яка зарплатня у дизайнера?

В Україні в середньому дизайнер заробляє 22 000 - 25 000 грн / міс. Фахівці з досвідом, які працюють у провідних компаніях можуть заробляти від 30 000 грн / міс.

Плюси та мінуси в роботі дизайнером

Плюси Мінуси Висока заробітна плата. Сидяча робота, що є шкідливим для здоров’я. Творча професія. Іноді стислі дедлайни для виконання завдань. Великий попит на фахівців. Конкуренція на ринку. Різноманітні проєкти. Треба дуже швидко вчитись і розвиватись.

Які напрямки є у дизайні

Дизайнери можуть працювати за різними напрямками, зокрема:

на фабриках з пошиття одягу, взуття, аксесуарів;

у ЗМі та видавництвах;

в ІТ-компаніях;

в студіях, які займаються архітектурним та ландшафтним дизайном;

в студії з дизайну інтер’єрів;

в студії з навчання промисловому дизайну.

Як стати дизайнером?

Для того, щоб отримати диплом дизайнера, необхідно здобути освіту за спеціальністю "дизайнер". Крім того, спеціалізацію можна обрати залежно від напряму майбутньої роботи, адже різновидів дизайнерства дуже багато.

Де вчитися на дизайнера?

Здобути професію дизайнера можна у ВУЗах, коледжах та приватних навчальних закладах.

Курси Дизайнера

Пропонуємо розглянути курси та навчальні заклади, де можна опанувати професію “дизайнер”:

Знайти навчальний заклад можна на сайті Освіта.ua . Genius Space. Європейська школа дизайну.

Які навички потрібні для роботи дизайнером?

В залежності від напряму роботи дизайнера, йому треба мати такі базові навички:

Вміння працювати з графічними програмами.

Навички роботи в програмах для 3D-моделювання.

Вміння створювати дизайн для різних розділів веб-сайту та адаптувати їх до різних пристроїв.

Здатність генерувати та розробляти творчі ідеї та концепції.