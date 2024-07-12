Как бизнесу извлечь максимальную пользу от искусственного интеллекта в поиске кадров

Искусственный интеллект может помочь в поиске и найме талантов. Как показывает опыт бизнеса, искусственный интеллект выступает важным вспомогательным элементом, но часть работы остается за сотрудниками. Как извлечь максимальную пользу от искусственного интеллекта в поиске кадров, читайте в материале.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Использование рекрутерами технологий искусственного интеллекта (ИИ) – это, в первую очередь, неоценимая возможность автоматизировать и оптимизировать процессы поиска кандидатов и отбора их на первых этапах, говорит рекрутер ИТ-компании Boosta Андрей Рущиц.

Рущиц рассказал, какие ИИ-инструменты он использует в ежедневной работе, в частности:

ChatGPT для формирования интересного описания вакансий и предложения кандидату.

Linked Helper для настройки и автоматизации работы в LinkedIn. С помощью этого инструмента можно настраивать разумные цепочки взаимодействия с кандидатом: от отправки приглашений до полноценной коммуникации в письменном формате.

Sembly для транскрибации встреч и конвертации в текстовый формат.

Рекрутер порекомендовал следить за развитием технологий, ведь появляются новые решения, которые могут помочь в автоматизации некоторых рабочих процессов. К примеру, недавно специалист открыл для себя инструмент Magical, который на основе истории переписки и с помощью ИИ может генерировать автоматические ответы на письма.

Также есть сервис Juicebox, основная функция которого заключается в поиске релевантных кандидатов под описание вакансии.

Думаю, что за такими сервисами – будущее рекрутинга. Андрей Рущиц рекрутер ИТ-компании Boosta

В OLX также следят за трендами и внедряют искусственный интеллект и автоматизацию в процессы рекрутинга и онбординга. ИИ выступает важным вспомогательным элементом, однако часть работы остается за сотрудниками.

Одним из инструментов, используемых в OLX, является Metaview – помощник на базе искусственного интеллекта, специально разработанный для рекрутинга. Так, Metaview "присоединяется" к собеседованиям, отборочным звонкам и дебрифингам, анализирует информацию от кандидатов и предоставляет резюме разговора.

"Это позволяет HR-менеджерам экономить время на заполнение специальных оценочных карт и обеспечивает сохранение ключевой информации, которая необходима, чтобы определить берем мы человека на работу или нет", - рассказали в OLX.

В компании подчеркнули, что перед началом собеседования сообщают кандидату об использовании Metaview во время звонка, а кандидат, в свою очередь, может согласиться или отказаться.

"Применение Metaview позволяет нам в OLX не только оптимизировать процесс рекрутинга, но и обеспечивать лучшее качество и последовательность при найме новых сотрудников", - добавили в компании.

Рекрутинг-агентство Netpeak Talent, входящее в Netpeak Group, использует ИИ для поиска и найма сотрудников на вакансии своих клиентов. В компании рассказали, что благодаря этому 96% наемных кандидатов успешно проходят испытательный срок.

В рекрутинговых процессах Netpeak Talent использует искусственный интеллект LITI, исследующий софт-скилы кандидата, поэтому рекрутеры и менеджеры могут больше сосредоточиться на проверке хард-скилов, бекграунда, мотивационных факторов и опыта человека. ИИ не исключает необходимость проведения собеседований и носит только рекомендательный характер, но повышает шансы правильно оценить soft skills кандидата и его способность выполнить будущие задачи.

Фреймворк анализирует 15-20 минутную текстовую версию общения с кандидатом и на основе этого выдает рекомендацию, насколько человек подходит на конкретную должность. Однако окончательное слово остается за менеджером, принимающим решение.

“Позиции, для которых фреймворки оценки лучше всего подходят, это С-level и Head. Интересно, что кандидаты в возрасте за 40 лет имеют гораздо большее соответствие модели фреймворка, особенно на менеджерские вакансии”, - добавили в компании.

Кроме того, использование ИИ имеет широкий пул применения не только в процессе рекрутинга, но и в онбординге и в дальнейшей работе специалиста. ИИ также может давать рекомендации по подходам к обучению или предоставлению обратной связи работникам в зависимости от их личностных характеристик. К примеру, некоторым работникам нужно давать мягкий фидбек, а некоторых лучше приглашать на индивидуальные встречи one-on-one.

“Для повышения эффективности работников ИИ может определять черты, требующие развития, и подбирать соответствующие курсы или видеолекции. Например, это могут быть занятия по стрессоустойчивости или усовершенствование коммуникационных навыков”, - резюмировали в Netpeak Talent.

Технологии развиваются стремительно и "надо бежать со всех ног, чтобы остаться на месте". В этом помогает искусственный интеллект, в том числе и в рекрутинге, говорит директор по рекрутингу GlobalLogic Юлия Шмуля. Анализ профиля кандидата, его соответствие вакансии, первые контакты с кандидатом и анализ текста во время интервью – лишь некоторые из рутинных задач, которые автоматизирует ИИ.

Мы в GlobalLogic постоянно тестируем новые инструменты. Что-то остается с нами (как матчинговые инструменты), где-то мы все еще видим преимущества человеческого общения, а в определенных аспектах ожидаем улучшения инструментария, например, написание холодных сообщений в Linkedin с помощью встроенного АИ – сейчас эта услуга недоступна на украинском. Юлия Шмуля директор по рекрутингу GlobalLogic

В зависимости от конкретного шага рекрутингового процесса результаты внедрения ИИ разные. В компании выбрали путь, в котором совмещают сильные стороны ИИ с сильными сторонами персонального подхода "живого рекрутера".