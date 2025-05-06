OpenAI купує розробника ШІ-асистентів Windsurf за $3 мільярди

Компанія OpenAI, відома розробкою ChatGPT, погодилася придбати стартап Windsurf (раніше Codeium) — інструмент на основі штучного інтелекту для автоматизації написання коду.

Про це пише Вloomberg.

Вартість угоди становить близько 3 мільярдів доларів, що робить її найбільшим придбанням в історії OpenAI. Поки що офіційно угоду ще не завершено.

Придбання Windsurf може суттєво зміцнити позиції OpenAI на ринку асистентів програмування, де конкуренція стрімко зростає. Свої AI-рішення для розробників пропонують такі гравці, як Anthropic та GitHub, який належить Microsoft. На цьому тлі венчурні інвестори активно вкладають кошти в нові компанії, зокрема Anysphere, яка розробляє Cursor — ще один AI-інструмент для кодування.

Windsurf (Exafunction Inc.) нещодавно оцінювалася в 3 мільярди доларів у рамках потенційного раунду фінансування, над яким компанія працювала з такими інвесторами, як Kleiner Perkins і General Catalyst. У 2023 році її оцінка становила 1,25 мільярда доларів.

У той же час OpenAI завершує новий раунд фінансування на 40 мільярдів доларів під керівництвом SoftBank, що оцінює компанію в 300 мільярдів. Нещодавно в OpenAI також повідомили, що не переходитимуть до традиційної корпоративної структури через публічний тиск.

Раніше повідомлялося, що OpenAI веде переговори про придбання стартапу Windsurf, який розробляє технологію "vibe coding", що дозволяє створювати повноцінні програми лише на основі кількох підказок. Ідея, яка об’єднує ці тенденції, досить проста. Завдяки ШІ компанії зможуть створювати більше програмного забезпечення, швидше та з меншими витратами.